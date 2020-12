In der Landespolizeiinspektion Gotha ließen sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (zweiter von rechts) und Oberbürgermeister Knut Kreuch (rechts) erklären, was zur Ausstattung in den neuen Einsatzfahrzeugen der Polizei gehört.

Gotha. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) besuchte am Donnerstag die Stadt Gotha. Bei seinem Weihnachtsbesuch bedankte er sich bei Vertretern von Gesundheitsamt, Krankenhaus und Rettungskräften.

Gotha: Dankeschön von Ramelow für Arbeit in der Coronazeit

Für Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) ist es eine gute Tradition, in der Vorweihnachtszeit Einrichtungen zu besuchen, um deren Mitarbeitern seine Weihnachtswünsche zu überbringen. In diesem Jahr stehen die Besuche im Zeichen von Corona. So ist der Blickpunkt diesmal auf Kliniken, Gesundheitsämter und Rettungsdienste ausgerichtet.