Gotha: „Das Musikhaus lässt sich nicht mehr halten“

Michaela Heinze, gelernte Grundschullehrerin mit Schwerpunkt Musik, gibt in Gothas Innenstadt Tanz- und Fitnesskurse für Menschen fast aller Altersstufen vom Kindertanz bis zur Seniorenfitness. Alle sind bei ihr willkommen, junge Leute mit Förderbedarf ebenso wie Menschen, die erst seit kurzem in Deutschland leben.

Besonders beliebt sind ihre Kurse bei Frauen in den mittleren Lebensjahren. Sobald es nach der pandemiebedingten Pause möglich war, öffnete sie ihre Tanzkurse wieder. Mit durchschlagendem Erfolg: „Die Frauen wollten endlich wieder raus!“ Heinzes Musik- und Tanzbegeisterung ist ansteckend. „In den Herbstferien mache ich eine Fortbildung mit finnischen Choreografie-Spezialisten“, strahlt die quirlige Frau.

Ihr Mann Martin Heinze, der Gründer und Besitzer einer Musikschule und des Musikfachgeschäfts am Buttermarkt, äußert sich verhaltener zu den Konsequenzen des Lockdown für seine beiden Unternehmen.

In der Musikschule beschäftigt er etwa 30 festangestellte Mitarbeiter in den fünf Bundesländern des östlichen Deutschlands. Durch Kurzarbeit, staatliche Zuschüsse und Darlehen wird die Schule überleben, auch wenn sich Heinze dafür über Jahre hinaus verschulden musste.

„Das Musikaliengeschäft ließ sich aber nicht mehr halten“, stellt der gelernte Orgelbauer fest, „da war Corona nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Menschen kaufen heute Ihre Instrumente online. Zwar haben wir selbst einen Online-Shop und richten uns preislich nach den größten Anbietern unserer Branche, aber trotzdem waren wir im Wettbewerb letztlich unterlegen. Unser sehr guter Service zählt da nicht.“ Schade für Martin Heinze, der sich auf Digitalpianos spezialisiert hat, und für seinen in der Instrumentalelektronik versierten Mitarbeiter Raimund Schmidt, der von der E-Gitarre bis zur Klarinette fast alle Instrumente reparieren kann.

Schade auch für die Gothaer Innenstadt, die zukünftig ohne Musikhaus auskommen muss. Martin Heinze „hat seinen Frieden mit der Situation gemacht“, erzählt der gebürtige Gothaer. „Wir werden nicht die Einzigen bleiben, die sich zurückziehen müssen“, prophezeit er, „die Innenstädte werden sich tiefgreifend verändern, zum großen Teil werden sich nur Einzelhandelsketten und Billigläden durchsetzen. Dabei wären unverwechselbare, individuelle Fußgängerzonen viel schöner und erstrebenswerter!“

Da stellen sich mir viele Fragen. In was für einer Stadt wollen wir leben? Warum unterstützen wir unsere lokalen Einzelhändler nicht besser? Gerade in Gotha sind die unabhängigen, originellen Ladengeschäfte beliebt. Werden sie sich halten können?

