Gotha: Der „Bürgermeister vom Boxberg“ ist tot

Gotha. Nachruf: Boxlegende Karl-Heinz „Elle“ Ellenberger ist im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Karl-Heinz „Elle“ Ellenberger ist am Samstagmorgen, dem 1. April, im Alter von 81 Jahren gestorben. „Elle“ galt als die Box-Legende im Gothaer Land und war auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt – ein Typ mit harter Schale und weichem Kern.

Fünfzig Jahre lang war er als Trainer überaus erfolgreich tätig. In den Sportvereinen von Motor Gotha und Wacker Gotha hat er Höhen, aber auch Tiefen erlebt. Unter seinen Fittichen schafften es etliche Jungs bis an die Box-Spitze Deutschlands.

Unter Karl-Heinz Ellenbergers Führung wurde Gotha 2012 Box-Leistungszentrum. Foto: Hans-Jürgen Kehr (Archiv)

Karl-Heinz Ellenberger wuchs in Gothas Breiter Gasse auf, einer Straße, die damals noch von Landwirtschaft geprägt war. Mit Eltern und Geschwistern wohnte er auf dem Anwesen des Ziegeleibesitzers Robert Friedrichs, der dort eine große Landwirtschaft betrieb.

Ellenberger führt Gothas Faustkämpfer in die Bundesliga

Er besuchte die Lutherschule ganz in der Nähe und lernte nach der Schule anschließend den Beruf eines Lackierers im damaligen Volkseigenen Betrieb (VEB) Waggonbau Gotha. Diese Firma war der Trägerbetrieb des Sportvereins Motor Gotha, in dem „Elle“ zwischen seinem 14. und 24. Lebensjahr aktiv war, mehrmals Kreis- und Bezirksmeister wurde sowie seit 1965 als Trainer dort tätig war.

Während seiner überaus langen Boxkarriere hat er mit allen Größen, die der Gothaer Boxsport hervor gebracht hat, gearbeitet. Damals waren die Boxer noch Stars in der Stadt. In der Stadthalle und im Volkshaus Zum Mohren fanden große Turniere statt, zu denen Tausende von Zuschauern kamen. „Karl-Heinz Ellenberger war wohl während seiner aktiven Laufbahn einer der besten Techniker in Gotha“, bestätigte der ehemalige Ringrichter Fritz Degenhardt.

In den 1970er- und 1980er-Jahren war „Elle“, wie er gern genannt wurde, mit seinen Jungs besonders erfolgreich. Zahllose Pokale, Medaillen, Urkunden und Titel, die seine Schützlinge bei Meisterschaften, ob regional oder überregional, aber auch bei den Spartakiaden gewannen, zeugen davon. Nach der Wende boxten sich seine Sportler sogar bis in die erste und zweite Bundesliga hoch.

Karl Heinz Ellenberger wohnte seit etlichen Jahren mit seiner Familie auf dem Boxberg, wurde von Freunden sogar scherzhaft als „Bürgermeister vom Boxberg“ tituliert.

Auf dem Anwesen hatte er genügend Platz, einem weiteren Hobby, der Geflügelzucht, zu frönen. Als Mitglied des Sundhäuser Rassegeflügelvereins hat er mit seinen Tieren ebenfalls so manchen Preis gewonnen.