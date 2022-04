Gotha: Der Deportationsbefehl im Schreibtisch

Gotha. Landrat für nur wenige Wochen in Gotha: Rechtsanwalt Hans Echarti dankte nach der Machtübernahme der Russen ab

Einen Tag nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bekam der Kreis Gotha einen neuen Landrat: Hans Echarti wurde am 9. Mai 1945 von der amerikanischen Militärregierung ins Amt berufen. In seiner Ernennungsurkunde unterstrichen die Amerikaner, dass Echartis hauptsächliche Aufgabe in der Aufrechterhaltung der zivilen Verwaltung bestand, wobei er eine strikte Entnazifizierung vorantreiben sollte.

Echarti, 1887 als Sohn des Großtabarzer Hotelbesitzers Karl Nelson Echarti geboren, besuchte die Erziehungsanstalt in Schnepfenthal und studierte später Jura. 1915 eröffnete er in der Friedrichstraße seine Anwaltspraxis. „Mein Großvater heiratete im Jahr zuvor Anna Echarti, seine Schwägerin“, erinnert sich Lukas von Hippel. Die Ehe bestand nur auf dem Papier: Anna wäre es als Witwe verwahrt gewesen, das Hotel Schießhaus in Großtabarz nach dem Tod ihres Mannes weiter zu führen. Erst als diese Verordnung ungültig wurde, ließ sich das Paar 1923 scheiden. Echarti heiratete zwei Jahre später Anna Karasek aus Frankfurt am Main; eine Opernsängerin, die am Landestheater in Gotha als dramatische Sängerin engagiert war.

Nach der Machtübernahme der Nazis verhielt sich Hans Echarti zuerst eher zurückhaltend, aber er schaute nicht weg. Früh schon half der Rechtsanwalt Menschen, insbesondere Juden, das Land zu verlassen; wobei er sich auch, so weit das möglich war, für die Rettung von Vermögen einsetzte. Später nahm seine Familie den in Berlin ausgebombten Bildhauer Gerhart Schreiter auf, der in Gotha seine Arbeit fortsetzte. Unter anderem fertigte er hier eine Büste der 15-jährigen Karla Echarti an, die als Schenkung der Familie von Hippel nun im Marcks-Museum in Bremen ausgestellt ist.

Großtabarzer war Mitglied des Kreisgauer Kreises

Als Teil des Kreisgauer Kreises gehörte der Großtabarzer zum Widerstand gegen das NS-Regime. Wäre das Attentat vom 20. Juli 1944 gelungen, hätte Hans Echarti schon damals als Landrat fungieren sollen. Wie man weiß, kam es anders. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern des Kreisgauer Kreises jedoch wurde er nicht denunziert. Jedenfalls war Echarti sich dessen sicher. Was ihn tatsächlich erwartet hätte, erfuhr er erst zu seinem faktischen Amtsantritt am 9. Mai 1945. Im Schreibtisch seines Vorgängers fand er den auf seinen Namen ausgestellten Deportationsbefehl. Zwei Tage später wäre er in Kraft getreten.

Der neue Landrat hatte wesentlich mehr Handlungsspielraum als seine Vorgänger, brauchte aber die Zustimmung der Amerikaner. Ungeachtet dessen schuf er sich viel Bewegungsraum, der abrupt wieder eingeschränkt war, als die Amerikaner abzogen und die Russen die Befehlsgewalt übernahmen. Der russische Stadtkommandant quartierte sich im Haus Echarti ein. Übergriffe auf die Familie blieben nicht aus. Das und weitere Vorkommnisse veranlassten die Echartis, die Sowjetische Besatzungszone auf verschiedenen Wegen zu verlassen. Zuvor hatte er am 5. Juli 1945 um seine Entlassung aus dem Amt gebeten. Im Raum Köln traf sich die Familie wieder. Die Gothaer Feuerversicherung in Köln, für die Echarti oft gearbeitet hatte, stellte ihn ein, 1950 war er dann bis zu seinem Tod als Prokuristen tätig. Echarti starb im Juni 1958.