Im Arnolditreff in Gotha-West wird die Deutschland-Saga fortgesetzt.

Gotha. Im Gothaer Arnoldi-Treff geht es in der Reihe „Technikus Carlo im Gespräch“ diesmal um die Nachwendegeschichte.

Gotha: Deutschland-Saga geht weiter

Um 30 Jahre Umbrüche und Veränderungen in Deutschland geht es am 19. Februar um 18 Uhr in der Reihe „Technikus Carlo im Gespräch“. Es ist die vierte Veranstaltung der Deutschland-Saga, die den Titel „Wonach wir suchen“ trägt. Jürgen Plöger vom Technikmuseum Gotha lädt ein zur Diskussion auf filmdokumentarischer Grundlage.

Teil vier der Deutschland-Saga am Mittwoch, 19. Februar, um 18 Uhr im Gothaer Arnoldi-Treff. Der Eintritt ist frei.