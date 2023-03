Gotha: Die Tragödie in der Musik

Gotha. Ein musikalischer Vortrag findet innerhalb der Reihe „Sonntags mit Elena“ im Löfflerhaus Gotha statt.

Ein musikalischer Vortrag steht am Sonntag, 5. März, ab 15 Uhr im Kultur-Raum Löfflerhaus auf dem Programm. In der vierten Folge der Reihe „Sonntags mit Elena“ gehe es diesmal um das Thema „Die Tragödie in der Musik“, teilt Veranstalter Martin Müller-Weiffenbach mit. Pianistin Elena Metelskaya werde zum Beispiel verdeutlichen, wie in der musikalischen Sprache Prokofjews sogar das Gift des „Schlaftrunks“ in Noten übersetzt werde oder wie sich die Tragödie in der Musik ausdrücke, etwa in „Romeo und Julia“.

Weitere Werke des Programms sind Klavierstücke von Bach, Schubert, Chopin und Medtner. Im Eintrittspreis von 18 Euro sei ein Freigetränk enthalten.

www.loefflerhaus.com, Info und Reservierung unter Tel.: 0172 / 741 3889.