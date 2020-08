Gotha: Ein Corona-Patient weniger

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mitteilte, ist die Gesamtzahl an positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha mit 334 Infizierten an Covid-19 auch am Mittwoch unverändert geblieben. Von den 334 Personen seit Beginn der Erfassung sind derzeit noch fünf Personen am Coronavirus erkrankt, am Dienstag waren es noch sechs Personen.

Keiner der Infizierten werde momentan in den hiesigen Kliniken stationär behandelt, wie die Pressestelle des Gothaer Landratsamtes mitteilt. Genesen seien nunmehr 299 Personen – einer mehr als am Vortag.

Unverändert geblieben ist auch die Zahl der bislang am Coronavirus Verstorbenen im Kreis Gotha. Sie beträgt nach wie vor 30 Personen.