Gotha: Ein Mädchen schreibt Geschichte

In der Gothaer Stadtbibliothek wird eine Anne-Frank-Ausstellung gezeigt.

Gotha. Die Lebensgeschichte von Anne Frank steht im Blickpunkt einer Ausstellung in der Stadtbibliothek Gotha, die am 18. November zu sehen ist.

Unter dem Titel „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ wird am Dienstag, 16. November, in einem Festakt in der Gothaer Stadtbibliothek die Anne-Frank-Ausstellung eröffnet.

Die Ausstellung rückt die Lebensgeschichte Anne Franks in den Mittelpunkt und will die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung fördern.

Analog zur Ausstellung soll es Workshops, Vorträge und Gespräche geben, in dem sich Teilnehmer mit dem jüdischen Leben auseinandersetzen können.

Ab 18. November können Interessierte, Schulklassen und Jugendgruppen die Ausstellung besuchen. Es gelten die aktuellen Hygienebedingungen. Nähere Informationen erteilt Bildungskoordinator Ronny Lehmann unter lehmann.bibliothek@gotha.de.