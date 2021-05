Gotha: Einfamilienhäuser aus Mondholz

Ein neues Wohngebiet entsteht am Riedweg in Gotha. Acht nachhaltige Holzhäuser für Familien sind in der Planung. Bauherr ist Uwe Hess von der Wohnbau Gotha Süd GmbH & Co. KG (rechts), hier neben Gunter Mohring von der bauausführenden Firma aus Alkersleben.