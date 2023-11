Am Fachmarktzentrums „Altstadtforum" an der Gartenstraße Gotha erinnert eien Gedenkstätte an die ehemalige Synagoge in Gotha, die 1938 in der Pogromnacht zerstört worden war.

Gotha erinnert am 9. November an die Pogromnacht 1938

Gotha. In der Stadtbibliothek wird die Ausstellung „Nackt unter Wölfen“ eröffnet. Anschließend startet ein Lichterlauf. Weitere Veranstaltungen in den kommenden Tagen im Landkreis Gotha lesen Sie hier.

Ausstellung und Lichterlauf

Anlässlich des 85. Jahrestages der Reichspogromnacht wird am Donnerstag, 9. November, um 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ die Ausstellung „Nackt unter Wölfen“ eröffnet. Anschließend, etwa ab 16.30 Uhr, führt ein Lichterlauf von der Stadtbibliothek zum Jüdischen Denkmal am Altstadtforum mit Gedenken vor Ort, teilt die Pressestelle der Stadt Gotha mit.

Multivisionsshow zum Land der Entdecker

Der Krügerverein lädt zur Multivisionsshow „Portugal – Land der Entdecker“ am Freitag, 10. November, ins Löfflerhaus nach Gotha, Margarethenstraße ein. Roland Adlich aus Gotha entführt Zuschauer zu einer Reise in ein Land, das im Mittelalter für die Menschen wie das Ende der Welt schien. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.

Südtirol – wandern und genießen

Bereits am Mittwoch, 8. November, 10 Uhr zeigt Roland Adlich eine weitere Multivisionsshow, die über „Südtirol – wandern und genießen“. Zu sehen im Bürgertreff „Zum Backhaus“ nach Kleinrettbach, Brühl 35. Der Gothaer schildert seine Eindrücke aus zahlreichen Reisen in diese schöne und abwechslungsreiche Region Europas. Der Eintritt kostet ebenfalls fünf Euro.

Kein Schlossgespräch am Donnerstag

Aufgrund von Krankheit fällt das 99. Schlossgespräch des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein am 9. November leider aus. Geplant war ein Vortrag zum Thema „Verlust und Wiederkehr. Provinienz-Recherchen zum Schicksal der Gothaer Sammlungen nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel des Münzkabinetts“. Das nächste Schlossgespräch soll am 18. Januar 2024 in der Orangerie Gotha stattfinden. Referent ist dann der Direktor des Lindenau-Museums Altenburg, Roland Krischke.