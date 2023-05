Gotha erinnert Ukrainerin an ihre Heimatstadt

Gotha. Serie Angekommen: Für Olena Obodovska ist es momentan sehr wichtig, Deutsch zu lernen. Nach dem Ende des Sprachkurses will sie eine Arbeit suchen.

In Gedanken ist Olena Obodovska oft bei ihren Verwandten und Freunden in der Ukraine: „Ich wünsche ihnen jede Nacht eine ruhige Nacht. Sobald ich aufwache, möchte ich wissen, ob alles in Ordnung ist.“ Aus Gesprächen, den Nachrichten und der eigenen Erfahrung weiß die 42-Jährige, was Krieg ist.

Ende Februar 2022 bebte die Erde in Kiev, die Raketeneinschläge waren in den Häusern zu spüren und die Fenster zitterten. Alle Geschäfte hatten zu Beginn des Krieges geschlossen. Es gab zu Essen, was sich Zuhause fand oder man mit den Nachbarn teilen konnte.

Im Krieg dauerte der Einkauf schon mal einen Tag

Als die Läden wieder öffneten, gab es in dem einen nur Gemüse, die Milch wieder anderswo und das Fleisch in einem dritten Geschäft. „Das war sehr schwierig. Da hat der Einkauf schon mal den ganzen Tag gedauert.“

Damals arbeitete sie beim Nachrichtensender Ukraine 24. „Wir fingen schnell an, mit sozialen Netzwerken zu arbeiten“. So war es möglich, an Bildmaterial aus den besetzten Gebieten zu kommen. In kürzester Zeit waren die Videos wiederum im Internet verbreitet, damit nicht nur die Ukraine, sondern die ganze Welt über das Kriegsgeschehen Bescheid wusste.

Drei Monate lang überlegte Olena Obodovska, ob sie ihre Heimat verlässt. „Ich beschloss, Deutschland um Schutz und Hilfe zu bitten.“ Anfang September fuhr sie mit dem Bus nach Polen und weiter mit der Bahn Richtung Deutschland.

Entscheidung für Deutschland ist kein Zufall

Die Entscheidung für Deutschland war kein Zufall: „Ich hatte in der Schule Deutsch gelernt.“ In Berlin angekommen brachten sie Freiwillige in eine große Flüchtlingsunterkunft. Von dort aus wurde sie nach nur einer Nacht in die Flüchtlingsunterkunft nach Suhl gebracht. Nach einige Tagen ging es nach Gotha in eine Turnhalle. Dann konnte sie mit vier weiteren Ukrainern, die sich vorher noch nicht gekannt hatten, in eine Drei-Raum-Wohnung ziehen.

Am Anfang des Jahres hat es schließlich mit einer eigenen kleinen Wohnung in Gotha geklappt. „Ich habe mich gleich in die Stadt verliebt“, sagt die Ukrainerin. „Sie ist meiner alten Heimatstadt sehr ähnlich.“ Kamjanez-Podilskyj liegt im Westen der Ukraine und hat auch ein Schloss. In Gotha geht sie gern im Park spazieren, schaut sich Sonnenuntergänge an und fotografiert viel.

Deutschunterricht seit sieben Monaten

Seit sieben Monaten nimmt Olena Obodovska an einem Deutschkurs teil, der jeden Wochentag stattfindet. Anfang Juni steht die Prüfung an. Täglich lernt sie Deutsch schon vor Beginn des Kurses, danach auch wieder. Sie betreibt einen Youtube-Kanal, in dem es ums Deutschlernen geht. „Die Sprache zu beherrschen, ist im Moment das Wichtigste“.

Zudem hilft sie ehrenamtlich in einem Projekt für Landsleute. Sie ist dankbar für die Unterstützung, die ihr zuteil geworden ist, insbesondere durch das Jobcenter und das Ukraine-Projekt der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Wie es für sie nach dem Krieg weitergeht, weiß Olena Obodovska noch nicht genau. „Höchstwahrscheinlich möchte ich versuchen, in Deutschland zu bleiben“. Nach dem Ende des Deutschkurses will die Videobearbeiterin eine Arbeit suchen.

Flüchtlinge im Kreis Gotha

Die Situation: Nach Gotha und in den Landkreis kamen seit dem Jahr 2013 laut Landratsamt über 3000 Flüchtlinge, 1224 allein im Jahr 2015.

Die Nationalitäten im Detail: 381 Flüchtlinge stammen aus Syrien, 215 aus Eritrea,187 aus Afghanistan, 90 aus dem Irak, 49 aus Somalia. Zu diesen Flüchtlingen kamen seit 2022 bislang rund 2400 Menschen aus der Ukraine.