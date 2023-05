Gotha: Erinnerungsstücke im Container

Nicole Strohrmann, Leiterin der Stadtbibliothek Gotha, zeigt das Plakat für die Wanderausstellung "Stolen Memory" der Arolsen Archive, die in einem Übersee-Container vom 11. bis zum 30. Mai auf dem unteren Hauptmarkt in Gotha Station macht.

Gotha. Berührende Geschichten über den Nachlass von KZ-Häftlingen: Arolsen Archive und Stadtbibliothek Gotha präsentieren „Stolen Memory“.

Ab Donnerstag, 11. Mai, 12 Uhr, macht in Gotha auf dem unteren Hauptmarkt eine ungewöhnliche Ausstellung Station: „Stolen Memory“ (Gestohlene Erinnerung). Sie wird in einem Übersee-Container bis zum 30. Mai präsentiert von den Arolsen Archiven und der Stadtbibliothek Gotha. Die Arolsen Archive sind ein internationales Zentrum mit dem weltweit umfangreichsten Archiv zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus.

Noch immer gibt es persönliche Gegenstände von ehemaligen Häftlingen in Konzentrationslagern, die bisher nicht an die Angehörigen zurückgegeben werden konnten. Sie werden „Effekten“ genannt. Solche „Effekten“ sind den Häftlingen bei ihrer Ankunft in den Konzentrationslagern von den Nationalsozialisten abgenommen worden.

Über 680 Familien wurden bereits gefunden

Oft waren es Eheringe, Uhren, Füller oder Brieftaschen mit Fotos. „Stolen Memory“ ist nicht nur der Titel der Wanderausstellung, sondern eine Kampagne der Arolsen Archive zur Rückgabe dieser persönlichen Gegenstände. Über 680 Familien konnten seit dem Start der Kampagne 2016 laut der Veranstalter bereits gefunden werden. Die Ausstellung zeigt Bilder solcher „Effekten“ und sie berichtet vom Schicksal von zehn NS-Verfolgten.

„Da werden sehr berührende Geschichten erzählt, auch in kurzen Filmen“, sagt Nicole Strohrmann, die Leiterin der Stadtbibliothek, „zum Beispiel über den Abschiedsbrief eines Mannes aus einem KZ, den sein Sohn erst viele Jahre später bekommen hat. Es wird eindringlich deutlich, wie viel ein solches persönliches Erinnerungsstück für die Angehörigen bedeutet.“ Und noch immer bewahre das Archiv gestohlene Dinge von knapp 2.500 Personen aus ganz Europa auf, die auf Rückgabe warten würden.

Bereits 2021 auf Ausstellung aufmerksam geworden

Die Ausstellung „Stolen Memory“ wurde von der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ nach Gotha geholt. „Seit einiger Zeit bemühen wir uns, jedes Jahr Veranstaltungen zur jüdischen Geschichte anzubieten. Dazu gehören ein Zeitzeugenprojekt mit Schülern, die jüdische Festwoche, ein Anne-Frank-Projekt oder unsere Mitwirkung an den Achava-Festspielen“, zählt Nicole Strohrmann auf. „2021 bin ich auf die Wanderausstellung der Arolsen Archive gestoßen und wir haben uns dafür beworben.“ Die Schau sei aber so gefragt, dass erst jetzt ein Termin möglich geworden ist. Sie werde nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen und Belgien präsentiert.

Zur Eröffnung am Donnerstag um 12 Uhr würden nicht nur Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), zwei Schulklassen und Mitglieder des Kinder- und Jugendforums erwartet. „Wir freuen uns über jeden, der dabei ist“, sagt Nicole Strohrmann. Das Besondere an der Schau, die von Mitarbeitenden der Stadtbibliothek betreut wird, sei ja, dass sie zu den Menschen kommt. „Beim Gang durch Gothas Altstadt stoßen Passanten direkt auf den Container, der mit ausziehbaren Präsentationswänden ausgestattet ist“, macht die Bibliotheksleiterin aufmerksam.

Ausstellung „Stolen Memory“ ab Donnerstag, 11. Mai, 12 Uhr, bis Dienstag, 30. Mai. Geöffnet Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 16 Uhr.