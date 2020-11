Gotha: Finanzieller Erfolg für Friedenstein mit vielen Vätern

Kulturstaatsministerin Monika Grütters besitzt jetzt ein Modell von Schloss Friedenstein. Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski (beide CDU) hat es ihr nach der Entscheidung des Bundestag-Haushaltsausschusses mit einer erneuten Millionenförderung für die Stiftung Schloss Friedenstein als symbolisches Dankeschön überreicht. Das Modell von Schloss Friedenstein hatte Bernd Börmel gebaut und war von Schipanski im April dieses Jahres ersteigert worden.

Es ist festgeschrieben, dass die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen jeweils 100 Millionen Euro als Sonderinvestitionsprogramm für ihre Schlösserstiftungen erhalten, die gleiche Summe steuern die beiden Bundesländer zu. Der Bund legt dabei fest, dass bis zu 50 Millionen Euro der Thüringer Förderung für die weitere Sanierung des Schlosses Friedenstein zu verwenden sind. Zusätzlich werden Projektmittel zur Förderung kultureller und musealer Ziele besonderer Liegenschaften bereitgestellt, für Thüringen sollen hier 3,5 Millionen Euro der Stiftung Schloss Friedenstein zukommen.

Gotha ist auf der bundesdeutschen Bühne angekommen

Der finanzielle Erfolg für Gotha hat viele Väter. Schipanski betont, dass er als Mitglied des Haushaltsausschusses in der sogenannten Bereinigungssitzung einen Beschluss für ein Sonderinvestitionsprogramm für Mitteldeutsche Schlösser und Gärten auf den Weg gebracht habe. Der Antrag sei auch von ihm ausdrücklich unterstützt worden, teilt Marcus Bühl (AfD), ebenfalls Bundestagsabgeordneter der Region und Ausschussmitglied, mit.

Als Erfolg für das Gothaer Kulturerbe wertet SPD-Landtagsabgeordneter Matthias Hey, SPD-Landtages die heutigen Beschlüsse des Bundestagsaushaltsausschusses. „Gotha ist mit diesem Beschluss heute endgültig auf der bundesdeutschen Bühne angekommen“, freut sich Matthias Hey.

Dieses Ergebnis sei ein Glücksfall für Gotha, stellt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) fest. Der jahrelange Kampf um die Anerkennung der Gothaer Sammlungen als ein Erbe von nationalem und internationalem Rang, sei dadurch in greifbare Nähe gerückt. „Die Beteiligung des Bundes an der Stiftung Schloss Friedenstein ist seit Jahren mein Ziel“, so Kreuch.

Eine halbe Million Euro für das Kneipp-Jubiläum

Schipanski will die Stiftung nun in den anstehenden Verhandlungen mit dem Bund zur institutionellen Förderung unterstützen. Die Verhandlungen würden hoffentlich in den nächsten Jahren zu einem guten Abschluss führen, sagt er.

Eine weitere gute Nachricht aus dem Haushaltsausschuss gebe es für die Kneippfreunde. 500.000 Euro für die Ausrichtung des Kneipp-Jubiläums 2021 habe das Bundesgesundheitsministerium bei der Bereinigungssitzung erhalten, berichtet Schipanski weiter. Auch für diese Mittel habe er sich eingesetzt. 2021 soll das Kneipp-Jubiläum anlässlich des 200. Geburtstags von Sebastian Kneipp mit bundesweiten Veranstaltungen begangen werden. Dies gelte auch für Thüringen. Gerade im Ilm-Kreis und im Landkreis Gotha gebe es viele Kneipp-Vereine; Schipanski: „Die örtlichen Kneipp-Vereine leisten eine wichtige Arbeit für die lokale Gesundheitsvorsorge.“