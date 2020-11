Grau statt grün, Steinwüste statt sprießende Vielfalt. Auch in Gotha rücken Schottergärten, Gärten des Grauens genannt, immer mehr ins Blickfeld. Die Stadt will ihrem Ausbreiten Grenzen setzen.

Die Thüringer Bauordnung schreibt vor, dass nicht mit Gebäuden überbaute Flächen wasseraufnahmefähig zu belassen, zu begrünen und zu bepflanzen seien. Darauf hat jüngst Bernd Fundheller, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, im Stadtrat aufmerksam gemacht. In Gotha würden immer mehr Vorgärten und unbebaute Freiflächen zugepflastert, verschottert und versteint. Das widerspreche dem Gedanken, blühende Gärten für heimische Insekten anzulegen. Als Negativbeispiel nennt Fundheller Straßenzüge im Blumenbach-Viertel.

Die Stadtverwaltung habe das Problem längst erkannt und sei mit diesem Zustand alles andere als zufrieden, sagt Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU). Wer solch einen Garten gepaart mit einem SUV besitze, der sei zumindest nicht sehr umweltfreundlich, stellt Gothas oberster Bauplaner fest.

Schottergärten können für neue Siedlungen verboten werden

Die Bauordnung gebe hinsichtlich Wasserdurchlässigkeit und Begrünung keine klaren Vorgaben. Außerdem greife eine derartige Festlegung auch in persönliche Rechte der Eigentümer ein, gibt er zu Bedenken. Im Bauausschuss solle nach einer Regelung gesucht werden. Die einzige Möglichkeit, um das Anlegen von Schottergärten zu untersagen, in Bebauungsplänen festzulegen, sie für neue Siedlungen zu verbieten. So geschehen für den B-Plan des künftigen Wohngebiets Am Schafrasen, das in Gotha-West entstehen soll. Im Blumenbach-Viertel wolle die Stadt den Großvermieter anregen, darüber nachzudenken, ob das die richtige Gartengestaltung sein könne, sagt Zillmann weiter.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Gotha (WBG) hat in der Blumenbachstraße entlang ihrer Blocks Schottergärten angelegt. Dafür gebe es mehrere Gründe, sagt Steffen Priebe, Kaufmännischer Vorstand. Der WBG gehöre dort nicht der gesamte Randstreifen, nur der entlang der Häuserzeile. Der zur Straße sei städtisch. Außerdem seien inzwischen die Bäume dort so groß geworden, dass sie im Notfall der Feuerwehr beim Aufstellen der Drehleiter Probleme bereiten könnten.

Genossenschaft scheitert mit Kauf des Randstreifens

Mehrere Jahre habe die WBG mit der Stadt nach einer gemeinsamen Gestaltung in dem Sanierungsgebiet gesucht. Mit einem Planungsbüro sei 2016 eine Neugestaltung der Blumenbachstraße bis zu Salzengasse entworfen worden. Diese habe unter anderem Flächen für Sitzgruppen, Staudenbeete, Rasen vorgesehen. „Aus unserer Sicht war das ganz toll“, sagt Priebe. Es sei dann so vieles besprochen und geändert worden, dass für die WBG deren Umsetzung nicht mehr in Frage gekommen sei. Die Genossenschaft habe daraufhin, den gesamten Randstreifen erwerben wollen, um die Gestaltung in eine Hand zu nehmen. Der Kauf sei aber an der öffentlichen Widmung des Weges gescheitert.

So habe die WBG entschieden, ihre Flächen nach ihren Vorstellungen herzurichten. Für die Wahl der Schotter-Variante gebe es mehrere Gründe, sagt Priebe. Sie begünstige die Verdunstung und halte Hunde ab, dort ihr Häufchen zu hinterlassen; Priebe: „Da war mit ausschlaggebend.“ Weil Erde und Vlies unter dem Schotter liegen, werde der Streifen noch bepflanzt, kündigt er an; Priebe. „Das wird noch richtig schön grün.“