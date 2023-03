Gotha gratuliert neuem Duke

Gotha. 2026 gibt es zwei Jubiläen mit britischem Königshaus.

Wiederenmal geht ein Glückwunschschreiben aus Gotha ans britischen Königshaus. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hat dem neuen Herzog von Edinburgh gratuliert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Am 13. März 2023 hat King Charles III. seinem jüngsten Bruder Edward den Titel Duke of Edinburgh verliehen, den bis zu seinem Tod am 9. April 2021 der Ehemann der englischen Königin Elisabeth II. und Vater des Königs und des neuen Herzogs trug. Der Duke of Edinburgh sei damit das am nächsten mit Gotha verbundene Mitglied der britischen Monarchie, so Kreuch. 2026 ist der Titel 300 Jahre alt, das Geschlecht von Sachsen-Coburg und Gotha feiert den 200. Geburtstag, so dass es mindestens zwei Anlässe gebe, um Gotha zu besuchen.