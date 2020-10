Gotha: Grünes Licht für größere Gewerbeflächen

Auch die Stadtratssitzung am 30. September wurde infolge der Corona-Maßnahmen in der Stadthalle statt im kleineren Bürgersaal absolviert, um Abstände zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten.

Auch zur zehnten Sitzung des Gothaer Stadtrates in dieser Legislaturperiode waren am Mittwochabend in der Stadthalle Gotha die Gotha die Auswirkungen der Corona-Krise unübersehbar. Die Wahl des Veranstaltungsortes anstelle des kleineren Bürgersaales im historischen Rathaus, Maskenpflicht in Gängen und Treppen, Gäste nur auf dem Rang, Desinfektionsmittel-Spender und große, weit auseinander stehende Tische für Einzelne gehörten dazu. Drei Saalmikrofone, ohne deren Nutzung Redebeiträge sinnlos waren, erhielten nach jedem Sprecher eine neue Abdeckung aus Plastikfolie. Das alles hinderte die Mitglieder des gewählten Verwaltungsorganes nicht, rund vierzig Tagesordnungspunkte abzuarbeiten, von 17 bis weit nach 21 Uhr.