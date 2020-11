Mit dem Schulbibliothekspreis 2020 wurde jetzt die Grundschule „Peter Andreas Hansen“ in Gotha ausgezeichnet. Am Mittwoch überreichte Sigrun Annen vom Schulamt Westthüringen die begehrte Auszeichnung des Grundschülern.

Bereits zum vierten Mal hatte das Thüringer Bildungsministerium den Schulbibliothekspreis ausgelobt, dessen Preisverleihung im September in der Erfurter Staatskanzlei hätte stattfinden sollen. Allerdings fiel die Veranstaltung coronabedingt aus. Das störte aber die Hansenschüler nicht, spannender war es für sie, welchen Preis sie gewonnen hatten. Und das erfuhren sie von der Koordinatorin für Lehrerbildung, Sigrun Annen. Sie zeigte den anwesenden Schülern der Klasse 2b die Urkunde für den 1. Preis, der mit 1500 Euro datiert ist.

Das Preisgeld will die Hansenschule in die Ausstattung investieren, die 2018 neu eröffnet wurde. „Wir werden Tablets und Bücher anschaffen“, sagt Schulleiterin Anett Kreuzahler. Die Bibliothek wurde nach Bedürfnissen der Erst- bis Viertklässler eingerichtet. Drei Bereiche laden zum Lesen, Arbeiten und Chillen ein. Rund 1120 Bücher und 71 Hörbücher stehen zur Verfügung. Der Lesestoff reicht von Abenteuer, Comics bis hin zur Wissenschaft und das hat auch seinen Grund. Trägt doch die Grundschule in der Wilhelm-Bock-Straße seit 1992 den Namen „Peter Andreas Hansen“, der ein berühmter Gothaer Astronom war.

Die Astronomie spielt eine große Rolle. So gibt es nicht nur ein Sternenguckerkabinett, sondern auch eine Sternengucker-Arbeitsgemeinschaft. Das Herzstück ist die Büchergalaxie (Schulbibliothek). Über diese Bausteine hat Helmut Weikart, Großvater eines Schülers, einen Film gedreht, der Lehrer, Schüler, Elternsprecher, Förderverein und Lesepaten zu Wort kommen lässt. Dieser Film wurde von einer Jury des Bildungsministeriums bewertet und mit dem 1. Platz ausgezeichnet.