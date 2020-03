Im Bürgersaal des historischen Rathauses steht am 25. März eine Haushaltssperre für die Kreisstadt auf der Tagesordnung.

Gotha. Gewerbesteuer-Einnahmen sind in der Residenzstadt gesunken.

Gotha: Haushaltssperre in Sicht

Eine Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß Paragraph 28 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung steht zur nächsten Stadtratssitzung am 25. März auf der Tagesordnung. Sie würde nach Beschlussfassung sofort gelten. Hauptursache sei ein Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Erst wenn eine Entspannung der Haushaltslage eintrete, werde neu entschieden. Betroffen sei vor allem der Verwaltungsbereich der Stadt. Die Bürger der Stadt sollten durch die Sperre nicht spürbar beeinträchtigt werden. Zur Entlastung des Haushaltes leisteten die Vereine bereits einen immensen Beitrag im Ehrenamt, in dem sie das kulturelle und gesellschaftliche Leben mitgestalten, hebt Pressereferent Maik Märtin hervor. Die Stadtverwaltung hoffe auch weiterhin auf rege Beteiligung an Spendenaktionen wie dem sehr erfolgreichen Projekt Bäume für Gotha. Aus der sorgsame Umgang mit Gebäuden, Straßen und Plätzen der Stadt leisteten einen Beitrag zur Entlastung des Haushaltes.