Gotha: Hier soll Parken zum Tagestarif möglich werden

In der Jüdenstraße steht bereit ein Elektropoller, in der Pfortenstraße soll der nächste folgen (Archiv-Foto).

Gotha. Ein neuer Elektropoller für die Gothaer Innenstadt kommt im Oktober. Derweil überdenkt die Stadtverwaltung die Parkgebühren in der Gotthardtstraße.

Im Oktober wird der letzte elektrische Poller in der Gothaer Pfortenstraße installiert, so Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) im Stadtrat. Damit ist der Innenstadtkern soweit abgeriegelt, dass nur Lieferverkehr und Anwohner mit Transponderkarte Zufahrt haben, wo ansonsten Fußgänger Vorrang haben. Im Sinne des Parkraumkonzepts wird derzeit zudem abgewägt, ob in der Gotthardtstraße die Parkdauer verlängert werden und Tagestickets eingeführt werden sollen.