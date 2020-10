Gotha: Hüther-Vortrag verschoben

Aufgrund der Corona-Pandemie muss der Vortrag von Professor Gerald Hüther am 13. Oktober verschoben werden, das teilte Geschäftsführerin Daniela Gratz von der Kulturstiftung Gotha mit. Ein neuer Termin ist am 12. Oktober 2021, um 18 Uhr im Kulturhaus Gotha geplant. Wer bereits Tickets gekauft hat und den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, kann die Karten in der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgeben. Neue Tickets gibt es ab sofort in der Tourist-Information Gotha, im Pressehaus oder www.ticketshop-thueringen.de.