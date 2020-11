Die Stadtverwaltung Gotha weist darauf hin, dass die Hundetoiletten im Stadtgebiet von nun an nur noch als reine Tütenspender benutzt werden können. Der Kot soll nun in den vorhandenen allgemeinen oder privaten Mülleimern beseitigt werden.

Zu Beginn waren die Hundetoiletten noch mit Entsorgungsmöglichkeiten ausgestattet. Die gesonderte Entsorgung sei jedoch äußerst kostenintensiv, habe eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ergeben. Hundetoiletten seien eine freiwillige Leistung der Stadt und keine Gegenleistung zu Hundesteuer, betont die Stadtverwaltung.

Dass die Tüten nicht im überdurchschnittlichen Maß entnommen werden, will die Stadt Gotha in Zukunft prüfen. Neue Tütenspender sollen in Kürze installiert werden.