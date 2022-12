Gotha im Advent: Michel-Streiche, Märchen und der Tütendrache

Der Art der Stadt führt das Kinderstück „Der Tütendrache" am vierten Advent im Kulturhaus Gotha, im Fundament, auf

Gotha. Der Gothaer Theaterverein Art der Stadt stimmt in seiner Spielstätte im Kulturhaus mit Geschichten im Advent auf die Weihnachtszeit ein. Hierauf kann man sich freuen:

Geschichten im Advent werden beim Verein Art der Stadt erzählt – als Kindertheater oder vorgelesen. Den Auftakt machten Christa Christel und Verena Prüssing am ersten Advent. Der Gothaer Landtagsabgeordnete Matthias Hey (SPD) setzt die Aktion am zweiten Advent, 4. Dezember, 16 Uhr, im Fundament, dem Vereinsdomizil am Ekhofplatz 3, fort.

Laut Ankündigung wird Hey die Geschichte von Michel und dem großen Weihnachtsessen lesen, mit der die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren eine der beliebtesten Kindergeschichten des kleinen Jungen aus Lönneberga erzählt. Im Anschluss könnten Groß und vor allem Klein unter fachkundiger Anleitung von Jana Wienecke sich in Aquarellmalerei ausprobieren. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende für das Advents-Projekt und die Vereinsarbeit gebeten.

Am 11. Dezember, 16 Uhr, liest Theaterpädagogin und Schauspielerin Sonja Kessner Märchen von Hans-Christian Andersen, begleitet von Alexej Barchevitch (Geige). Danach kann das Tanzbein zur Familiendisco geschwungen werden. Zum Abschluss am 4. Advent, 18. Dezember, auch ab 16 Uhr, wird das Theaterstück „Der Tütendrache“ von Susanne Sterzenbach für Kinder ab fünf Jahren aufgeführt.