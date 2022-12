Gotha: In einem Jahr brennt es vier Mal in einer Straße

Gotha. Über 20 Mal brannte es in diesem Jahr im Gebiet der Stadt Gotha. Die Polizei ermittelt in den Fällen eines Gewerbekomplexes wegen Brandstiftung.

Insgesamt 24 Brände hat die Polizei in diesem Jahr im Stadtgebiet Gotha erfasst. Wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha mitteilt, ereigneten sich vier Brandfälle im Bereich des Gewerbeparks in der Parkstraße. Das Gebiet bildet für das zuständige Kommissariat einen Schwerpunkt beim Brandgeschehen.

So wird in den vier Fällen im Gewerbepark von vorsätzlicher Inbrandsetzung ausgegangen. „Die Ermittlungen, auch in Bezug auf einen bislang unbekannt gebliebenen Beschuldigten, dauern an und werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Erfurt geführt“, teilte die Sprecherin mit.

Großbrand im Sommer rief die Kriminalpolizei auf den Plan

Zuletzt brannte es Ende November dem Polizeibericht zufolge in einem nicht genutzten Gebäude des ehemaligen Autohandels in der Parkstraße. Entzündeter Unrat griff auf einen Dachstuhl über. Der geschätzte Sachschaden lag bei 30.000 Euro. Auch Anfang November hatte es auf dem Areal bereits gebrannt. Unbekannte hatten mehrere Holzstämme in Brand gesetzt, die auf einer Freifläche lagerten. Zuvor war es an einem Abend Ende Oktober nach Polizeibericht im Bereich des ehemaligen Autoparks durch eine in Brand gesteckte Matratze und einen schrottreifen Pkw zu einem Feuer gekommen.

Ausgang hatten die Einsätze in der Parkstraße jedoch Anfang Juli genommen, als mitten in der Nacht das Gebäude des einstigen Autohandels voll in Brand stand. Die Summe des Sachschadens lag Schätzungen zufolge im hohen sechsstelligen Bereich. Die Brandbekämpfung, an der mehrere Feuerwehren beteiligt waren, dauerte bis in die Mittagsstunden.