Gotha-Information zieht in die „Schelle“

Die Gothaer Tourist-Information zieht um. Ab Samstag, 1. Februar, hat sie am Hauptmarkt 40 in der ehemaligen Goldenen Schelle wenige Schritte vom jetzigen Standort ihr neues Domizil und ist dort für Laufkundschaft zugänglich.

Information und Shop vereint

Die Tourist-Information ist dann Teil des „Gotha adelt“-Ladens, der dort Ende November vorigen Jahres von der Kultourstadt Gotha GmbH bereits eingerichtet worden war. Ab Samstag gehöre die Tourist-Information zum neuen Geschäft „Gotha adelt – Tourist-Information & Shop“, teilt Maja Wieczorek, Sprecherin des städtischen Kulturbetriebs, mit.

Am 31. Januar zieht die Tourist-Information Gotha aus dem Gebäude am Hauptmarkt 33 aus. Foto: Wieland Fischer

Die Tourist-Information werde im hinteren Bereich des Geschäftes platziert. Bis einschließlich Freitag, 31. Januar, bleibe sie am jetzigen Standort am Hauptmarkt 33. Wegen des parallel stattfindenden Umzugs könne es am letzten Tag am alten Standort zu technischen Einschränkungen kommen. Die Beratung der Kunden werde jedoch weiterhin gewährleistet sein.

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach will die Räume am Hauptmarkt 33 anschließend beziehen. Wann das geschehe, stehe aber noch nicht fest, heißt es aus dem Orchesterbüro.

Öffnungszeiten „Gotha adelt – Tourist-Information & Shop“: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr. Weitere Infos gibt es auf www.gotha-adelt.de.