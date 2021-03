Gotha: Inzidenzwert steigt um fast ein Viertel auf 215

Immer donnerstags werden von der Johanniter Unfallhilfe in Ohrdruf in der Goldberghalle Corona-Antigen-Schnelltests angeboten. Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) gehörte zu den ersten, die sich testen ließen.

289 Menschen haben sich am Donnerstag in der Goldberghalle per Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus untersuchen lassen. Ohrdruf ist seit dieser Woche einer von fünf Standorten, an denen der Landkreis Gotha zusammen mit der Johanniter-Unfallhilfe und den beteiligten Kommunen Gotha (montags), Tonna (dienstags), Neudietendorf (mittwochs) und Friedrichroda (freitags) einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest ermöglicht.