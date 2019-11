Der Kreativmarkt im „Londoner“ feierte am Wochenende ein kleines Jubiläum. Zum zehnten Mal sorgten Frauen und Männer mit Strickwaren, Bastel- und Intarsienarbeiten, Schmuck – alles handgefertigt – für großen Zulauf.

„Wir haben immer wieder etwas Neues dabei“, freut sich Organisatorin Andrea Fanselau über das geschäftige Treiben mit 30 Ausstellern. Violet Ahlborn zählt zu den Anbietern der ersten Stunde. „Angefangen habe ich mit Malerei“, sagt die Eisenacherin. Jetzt ist Gehäkeltes ihr Markenzeichen. Sie wolle nicht nur ihre Sachen an Mann oder Frauen bringen, sondern auch auf alte Handarbeitstechniken aufmerksam machen. „Ich gehe auch in Gotha in Grundschule und gebe meine Kenntnisse weiter.“ – Nadelarbeit, wie sie es selbst in der Schule gelernt hat. „Das ist für mich ein Hobby und macht mir riesigen Spaß.“

Auf Kindersachen hat sich Katrin Topf verlegt. „Alles selbst geschneidert und genäht, alles individuell. Die bunten Artikel liegen immer noch im Trend“, sagt die Molschlebenerin, die ebenfalls zu den Frauen der ersten Stunde beim Kreativmarkt zählt.

Das neunte Mal wirkt Katja Schlepper aus Erfurt mit. Sie stellt mit ihrem Mann Taschen her. Mittlerweile haben sie sich einen Namen erarbeitet. „Die Kunden kommen auch in Gotha gezielt auf uns zu.“

Der Kreativmarkt wird im Frühjahr und Herbst veranstaltet. Letzterer werde auch gerne genutzt, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weiß Andrea Fanselau. Kindersachen seien immer ein Reißer. Daran haben sich vom ersten Markt an nichts geändert.

Die Idee, einen Markt mit einem Mix aus Eigenfabrikaten auf die Beine zu stellen, sei im Team des „Londoner“ geboren worden. Den werde es auch in Zukunft geben. Der Termin für den Markt im Frühjahr stehe bereits fest, am 28./29.März, dann wieder im „Londoner“.