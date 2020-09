Gotha: Klangschleifen mit Saiten

Am Samstag, 19. September, um 19.30 Uhr tritt der bekannte Gitarrist, Komponist und Klangkünstler Falk Zenker im Kultur-Raum-Löfflerhaus am Neumarkt auf. Der virtuose Künstler arbeitet unter anderem mit Loops, während des Konzertes aufgenommener Klangschleifen, die oft den Hintergrund seiner Kompositionen bilden. Falk Zenker verbindet Stilelemente von Mittelalter bis zum Jazz und nimmt das Publikum mit auf eine Cross Over Reise durch alle Epochen, wobei seine Musik immer ein wiedererkennbares Gesicht hat.

