Gotha: Linke spendet Geld an Frauenhaus

Einen Scheck über 500 Euro vom Verein „Alternative 54“ übergibt am Montag der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) an Claudia Kunzewitsch, die Vorsitzende des Vereins „Für Frauen und Kinder in Not“, der Träger des Gothaer Frauenhauses ist. Dabei auch Anja Wild, Leiterin des Hauses. Es werde die Anschaffung eines Kühlschrankes unterstützt. Das Vorgänger-Gerät ist defekt. Der Kühlschrank soll groß genug sein, für jede Frau ein Fach zu haben. „Alternative 54“ wurde gegründet, um Diätenerhöhungen für soziale Zwecke einzusetzen. rie