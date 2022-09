Gotha: Luther-Nachfahren auf Familientreffen im „Louvre Thüringens“

Gotha. Die Vereinigung der Lutheriden weilte in Gotha und trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Weltweit gebe es über 5000 direkte Nachfahren von Katharina und Martin Luther, erzählt Bruder Christian Priesmeier aus Hameln am Rande des Treffens der Lutheriden-Vereinigung, die am Wochenende auf Einladung von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) in Gotha weilte.

Diese habe sich 1926 auf einem Familientreffen in Eisenach gegründet. Derzeit gehören ihr 243 Mitglieder an, der Großteil davon aus Deutschland, aber auch aus Australien und den USA. Man treffe sich alle zwei bis drei Jahre, berichtet Priesmeier, zuletzt 2017 in Wittenberg und 2019 in Coburg, wo Ende 1989 nach dem Mauerfall der Zusammenschluss der Lutheriden von Ost und West stattgefunden habe.

Das Jubiläum „500 Jahre Reformation in Gotha“ sei nun der Anlass für das Familientreffen an der einstigen Wirkungsstätte von Martin Luther gewesen. Die mehr als 50 Teilnehmer aus ganz Deutschland haben den dreitägigen Aufenthalt am Freitag mit einer Andacht in der Augustinerkirche begonnen, wo Luther einige Male gepredigt hatte.

Am Samstag begrüßte sie OB Kreuch im Altdeutschen Saal des auch als „Louvre Thüringens“ bezeichneten Herzoglichen Museums, wo sie sich vor den Cranach-Porträts ihrer Vorfahren ins Goldene Buch der Stadt Gotha eintragen durften. Zuvor bekamen sie erzählt, dass in der Margarethenkirche bereits 1522 ein protestantischer Pfarrer predigte, zwei Jahre bevor der Reformator Friedrich Myconius nach Gotha kam.

Kreuch verwies zum Staunen der Gäste auch auf die 1717 anlässlich des Reformationsjubiläums zusammengetragenen Luther-Handschriften in der heutigen Forschungsbibliothek auf Schloss Friedenstein.