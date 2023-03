Gotha: Märzenbecher als erste Nahrung für Insekten

Gotha. Wo die Frühblüher in unserer Region derzeit zu bewundern sind.

Märzenbecher am Seeberg bei Gotha stehen auch in der Nähe der Ifflandquelle in voller Blüte und bilden einen weißen Teppich im lichten Wald, was Wanderer, die dort vorbei laufen, begeistert. Weitere Vorkommen dieser auch Frühlingsknotenblume genannten Pflanze gibt es in unserer Region zum Beispiel im Blütengrund bei Ballstädt, am Hörselberg, im Hainich und an der Schlossleite bei Mühlberg. Als Frühblüher sind Märzenbecher für viele Insekten eine wichtige Nahrungsquelle. Angelockt werden Bienen und Tagfalter vom veilchenartigen Duft der Blüten. Die Pflanze ist zudem ein Anzeiger für feuchten Boden. Nach der Bundesartenschutzverordnung ist der Märzenbecher besonders geschützt. Er darf weder gepflückt noch ausgegraben werden.