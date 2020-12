Gotha: Mehr Präsenzlehre als im Vollzeitstudium

Die Verwaltungsfachhochschule ist in der Bahnhofstraße in Gotha ansässig (Archiv-Foto).

Für Vollzeit-Studierende bedeutet die Pandemie vor allem, dass sie Hörsäle seltener von innen sehen. Lernstoff wird verschickt oder in Videos aufgearbeitet. So wenig Veranstaltungen wie finden direkt in der Hochschule statt. Im dualen Studium ist das anders, wie die Situation an der Thüringer Verwaltungsfachhochschule (VFHS) in Gotha zeigt.