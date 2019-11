Gotha: Mischling Spyke braucht eine neue Familie

Unsere vorgestellten Tiere der vergangenen Woche hat das Schicksal hart getroffen. Der ältere schwarze Kater, in Cobstädt gefunden, ist in dieser Woche im Tierheim Arche Noah verstorben – und den schönen Nymphensittich aus Gotha hat leider niemand erkannt. Er sitzt noch traurig und allein in seinem Käfig. An ihn wollen wir nochmals erinnern, damit er schnell wieder Gesellschaft bekommt.

Mit dem Jack-Russell-Pinscher-Mischling Spyke stellen wir heute einen Abgabehund vor, der zur Zeit seine Hundewelt nicht versteht. Spyke wurde am 14. Juni 2016 geboren und lebte bisher in einer Familie mit einem neunjährigen Kind. Bei diesem steigerte sich eine Allergie derart, dass beide Haustiere, Hund und Katze, in der Arche Noah abgegeben werden mussten. Die Katze hatte Glück und lebt schon in einem neuen Zuhause, was jetzt auch für Spyke dringend gesucht wird. Spyke war bereits kurzzeitig vermittelt, aber nach ein paar Tagen ins Tierheim zurück gebracht worden. Weil er zu viel geschlafen hat und ängstlich reagierte beim Geschirranlegen, und gespielt hat er auch nicht. Da hat wohl die Chemie zwischen Hund und Mensch nicht gestimmt. Der Hund fährt gern Auto Neue Interessenten für Spyke sollten wissen, dass der aus seinem Leben gerissene Hund Zeit braucht, in einem neuen Leben anzukommen. Viel Liebe und Verständnis wird er mit immer mehr Vertrauen für seine neuen Menschen belohnen. Er ist nämlich ein ganz lieber, anhänglicher Familienhund mit super Eigenschaften. Spyke bleibt ohne Probleme allein und fährt sehr gern Auto, diese Vorzüge teilt nicht jeder Artgenosse mit ihm. Er mag Katzen, denn er hat ja mit einer gelebt. Das ist eine große Stärke für einen Hund mit Jagdgenen. Schön wäre es, wenn Spyke wieder eine Familie finden würde. Mit ganz kleinen Kindern hat er allerdings keine Erfahrung. Bei Artgenossen muss man die Sympathie auch erst austesten. Spyke würde sich aber sicher auch bei einem Ehepaar oder einer Einzelperson wohl fühlen. Hauptsache, seine Hundewelt kommt wieder in Ordnung. Weitere Informationen im Tierheim Arche Noah unter Tel.: 03621/755425 .