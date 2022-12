Gotha: Mit den Polars ins neue Jahr rocken

Die Polars spielen an Silvester in Gotha (Archiv-Foto).

Gotha. Karten für den musikalischen Silvesterabend in Gotha kann man sich jetzt sichern.

Den Jahreswechsel läuten in Gotha die Polars ein. Die Beat-Urgesteine aus der Region spielen an Silvester in der Gaststätte Königssahl im Brühl bei Valentino, teilt Bandleader Willi Woigk mit.

Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro pro Person sind gegenüber bei der Firma Pinnow, Hauptmarkt 39, erhältlich. Der Beginn des Konzertes ist 20 Uhr.

Erst im Oktober hatte die Band ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Konzert in der Gothaer Stadthalle mit ehemaligen Bandmitgliedern, und Gastmusikern gefeiert.