Gotha: Mit Drogen das Leben verbaut

Amtsgericht in Gotha (Archiv-Foto)

Gotha. Es prallen Welten aufeinander. Die des Angeklagten und die der anderen im Sitzungssaal des Gothaer Amtsgerichts. Der 42-Jährige muss sich wegen Delikten verantworten, die zum Teil mehr als vier Jahre zurückliegen, wenngleich er dafür erst im vergangenen Jahr angeklagt wurde.

So soll der Angeklagte zwischen Juli 2016 und Dezember 2017 insgesamt sechsmal gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. Ebenfalls im Dezember 2017 soll er mit dem Taxi von Gotha aus aufs Dorf gefahren sein – ohne einen Cent in der Tasche. Im Januar des drauffolgenden Jahres soll er unerlaubter Weise mit dem Auto seiner damaligen Freundin im Gothaer Stadtgebiet unterwegs gewesen sein, ohne Führerschein und ohne Zustimmung der Halterin. Außerdem wirft ihm der Staatsanwalt vor, im März 2018 in einem Kaufhaus zwei hochwertige Jacken und einen Rucksack geklaut zu haben. Zu guter Letzt soll er ohne Ticket mit dem Zug gefahren sein.

Panikattacken und Drogensucht

Der Angeklagte äußert sich zu den Anklagepunkten, indem er behauptet, dass sie so nicht stimmen. All die Medikamente, die er bei den Polizeikontrollen mit sich trug, habe ihm der Arzt verschrieben. Selbst nach mehrmaliger Nachfrage, welcher Arzt das denn gewesen sei, kann er sich nicht an einen Namen erinnern.

Der Mann ist drogenabhängig, schon seit Jahren. Und der Konsum hat bei ihm deutliche Spuren hinterlassen. Zwar hat er einen gefragten Handwerksberuf erlernt, einer geregelten Arbeit geht er jedoch nicht nach. Könne er auch nicht, wie seine Bewährungshelferin konstatiert. Zwar bekommt er Ersatzstoffe anstatt der Drogen, doch helfen diese nicht gegen seine Panikattacken. Diese Krankheit müsse therapiert werden, sonst bekomme der Angeklagte sein Drogenproblem nicht in den Griff, betont die Sozialarbeiterin, die ihn während seiner Bewährungszeit betreut.

Wirre Erinnerungen

Nicht an alle Diebstähle, die der Staatsanwalt aufgelistet hat, kann sich der 42-Jährige erinnern. Wohl aber an eine schwarze Lederjacke und den Rucksack. Die zweite Jacke hingegen sei sein Eigentum gewesen. Bei der polizeilichen Befragung unmittelbar nach der Tat hatte der Angeklagte noch angegeben, die Lederjacke habe ihm sein Vater geschenkt.

Überzeugend hingegen kann er nachweisen, den Taxifahrer nicht geprellt zu haben. Nach seiner Darstellung sei er auf Einladung mitgefahren. Der Auftraggeber sei jedoch am Zielort urplötzlich aus dem Auto gesprungen und davongerannt. Er habe die Sache ausbaden müssen. Wirklich emotional wird er erst, als es um die Schwarzfahrt geht. Plötzlich erinnert er sich gut und erzählt, dass ihn der Zugbegleiter bedroht, eingesperrt und daran gehindert habe, eine Fahrkarte zu ziehen. Dass er dies selbst versäumt haben muss, blendet er augenscheinlich aus.

Der Staatsanwalt sieht den Angeklagten im Falle des Betäubungsmittelmissbrauchs entlastet. Die anderen Straftaten, die ihm heute vorgeworfen werden, liegen zeitlich allesamt vor jener Tat, für die ihn ein Erfurter Gericht zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt hat. Also seien diese Gesamtstrafen fähig, sagt der Anklagevertreter, und fließen in das bereits ergangene Urteil ein. Deshalb regt er an, das Verfahren gegen den 42-Jährigen einzustellen. Verteidigung und Richterin sind damit einverstanden.