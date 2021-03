Gotha: Neue Einschränkungen für Verkehr auf Europakreuzung

Schweres Gerät ist derzeit auf der Europakreuzung in Gotha zugange.

Gotha. Verkehrsknotenpunkt sollte möglichst umfahren werden. Auf diesen Straßen wird umgeleitet.

Der nächste und voraussichtlich letzte Bauabschnitt bei der Sanierung der Europakreuzung beginnt am Dienstag, 6. April. Bis 16. April werden dafür die stadteinwärtsführenden Fahrspuren der Enckestraße zwischen Europakreuzung und Reyherstraße voll gesperrt.

Wie die Stadtverwaltung informiert, ist der Verkehr aus Erfurt kommend in Richtung Enckestraße nicht von der Sperrung betroffen. Umgeleitet werden soll in Richtung Norden, Zentrum und Eisenach über die Stielerstraße/Seebergstraße/Erfurter Landstraße, alternativ Schlichtenstraße, und Oststraße. Die Umleitung gelte auch für die Linksabbiegespur in der Stielerstraße zwischen Europakreuzung und Bebelstraße, die ebenfalls gesperrt sein werde.

Des Weiteren entfällt der Verkehr auf der Linksabbiegespur in der Enckestraße in Richtung Erfurt. Umgeleitet wird hier über den Hersdorfplatz/Langensalzaer Straße/Steinstraße/Lassallestraße.

Auch im dritten Abschnitt der Baumaßnahmen seien starke Einschränkungen für den Verkehr zu erwarten. Die Stadtverwaltung empfiehlt deshalb, die Europakreuzung weiträumig zu umfahren. Neben Geduld und Verständnis für die Maßnahmen bittet sie um erhöhte Aufmerksamkeit im Verkehr rund um die Europakreuzung.