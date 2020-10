Gotha: Neue Wanderkarte zum Hainich

Das Gothaer Kartographie-Ingenieurbüro Mr-kartographie legt eine erste Karte der Serie „Naturerbe Thüringen“ vor: eine großformatige Biotopwanderkarte zum Nationalpark Hainich. Die Karte von Klemens Richert und Manfred Müller zeigt die Vielfalt, die Eigenart und Schönheit der Natur- und Kulturlandschaft im westlichen Thüringer Becken. Den Hainich zwischen Eisenach und Bad Langensalza haben sie im klassischen Wanderkartenmaßstab 1 : 25 000 auf eine Faltkarte gebannt. Die Kartenserie „Naturerbe Thüringen“ ist in bewährter und enger Zusammenarbeit mit dem Herausgeber „Verlag Grünes Herz“ aus Ilmenau, entstanden.

In der neuartigen Biotop Wanderkarte werden die landschaftsbestimmenden Geodaten wie Hydrographie, Bodenbedeckung, Flächennutzung und Relief in einem harmonisch wirkenden schönen Kartenbild mit optimal aufeinander abgestimmten Kartenelementen gut lesbar dargestellt, so der Kartograph Manfred Müller. Die Karten seien mit Farben und Texten, mit plastisch wirkende Reliefs und ausgewogener Typographie, auch unter künstlerischen Aspekten, gestaltet worden. „Denn ein schönes Kartenbild ist ebenso wichtig wie Aktualität und fachliche Richtigkeit“, betont Klemens Richert.

Der Inhalt der Karten entspreche dem neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Sie entstand aus diversen Geoportalen, analogen und digitalen Biotopkartierungen, Luftbildern und Feldbegehungen. Diese Informationen zur naturräumlichen Ausstattung des Kartengebietes wurden gesammelt und bis ins kleinste Detail digital und georeferenziert kartiert, so Nicole Güntek von der Verlagsleitung. Weitere Inhaltselemente seien: das komplette Verkehrsnetz, die Bebauung in Einzelhausdarstellung, Geotope, kulturhistorische Informationen, die touristische Infrastruktur und die Naturschutzgebiete einschließlich der Totalreservate und Naturerbeflächen.

Die neue Hainich-Wanderkarte ist im Buchhandel erhältlich und kostet 5,95 Euro; ISBN: 978-3-86636-929-0