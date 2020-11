Georg Watzek ist seit Juni neuer Energie- und Klimabeauftragter sowie Projektbetreuer Hochbau der Stadtverwaltung Gotha, die ihn nun vorstellte. Watzek tritt die Nachfolge von Lutz Schneegaß an, der im Juni in den Ruhestand ging. Der in Berlin geborene 53-Jährige hat eine Ausbildung zum Zentralheizungs- und Lüftungsbauer abgeschlossen sowie ein Studium zum Techniker absolviert.

Zwischen 2013 und 2019 war Georg Watzek bereits in Gotha tätig, als das Perthesforum umgebaut wurde. Dort war er für die Bauüberwachung der haustechnischen Anlagen zuständig. Der Bau am Perthesforum war in diesem Fall besonders anspruchsvoll, da die Klimatechnik bestimmend für die dort gelagerten historischen Dokumente ist. Im Bausektor hat Georg Watzek als Fachplaner und Fachbauleiter bei zahlreichen Projekten Erfahrungen gesammelt. In der Stadtverwaltung Gotha werden ihm nun die Projektbetreuung im Hochbau und die Überwachung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden anvertraut. Mit seiner Hilfe soll unnötiger Schadstoffausstoß verhindert werden. Für Energieeinsparung will Watzek in Zukunft auch damit sorgen, dass er sich statt motorisiert mit einem Dienstfahrrad durch Gotha bewegt.