Gotha: Normalfahrplan trotz Fernunterricht

Am 23. Dezember beginnen die Weihnachtsferien. Bis dahin ändert sich der Fahrplan im Landkreis Gotha nicht (Symbolfoto).

Kreis Gotha. Während vielerorts der Ferienfahrplan vorfristig in Kraft tritt, fahren die Busse im Landkreis bis 23. Dezember im Normaltakt.

Auch notbetreute Schüler sollen in den Tagen bis zu den Weihnachtsferien in ihre Einrichtungen kommen. Der Landkreis sichert die Beförderung bis zum 23. Dezember ab und stellt nicht vorfristig auf den Ferienfahrplan um, wie es andernorts in Thüringen angesichts des ab 16. Dezember verordneten Fernunterrichts praktiziert wird. „Busse und Straßenbahn stehen den Kindern und Eltern damit im gewohnten Fahrplan zur Verfügung“, sagt Landrat Onno Eckert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog.