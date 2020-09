Gotha: Parken eingeschränkt

Vom 28. September bis 20. November gibt es WindparkSchwerlasttransporte im Verlauf Mohrenstraße – Hersdorfplatz – Langensalzaer Straße. Die rot-weißen Blöcke am Hersdorfplatz weichen mobilen Zeichen. In der Langensalzaer Straße wird Parken von 22 bis 6 Uhr in den gesicherten Bereichen verboten, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit.