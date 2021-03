Gotha: Pflanzaktion der Kirchgemeinde fortgesetzt

Sommerflieder, Ginster, Strauchhibiskus und anderes als Grundgehölze, außerdem Stiefmütterchen und Tausendschön für den schönen Anblick in den nächsten Wochen pflanzen Mitglieder der katholischen Gemeinde Gotha am Hang unterhalb des Kindergartens Spatzennest in der Mozartstraße. Sie setzen eine Aktion zugunsten insektenfreundlicher Umwelt aus der vergangenen Woche fort. Die ehrenamtliche Gartenbau-Brigade der Kirchgemeinde nennt es Insektenweide. Die Frühblüher sollen im Sommer ausgetauscht werden. In der Woche zuvor musste zunächst von Wurzeln und Rasen bedeckter Bauschutt entfernt und Muttererde aufgetragen werden. Das Blumenbeet hat die Umrisse eines Herzens mit Schweif.