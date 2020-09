Gotha: Philharmoniker gehen fantasievoll mit Schicksal um

Die Mittagsmusik in der Eisenacher Georgenkirche steht bei der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, hier mit ihrem Chefdirigenten Markus Huber, auch in der neuen Spielzeit auf dem Plan.

Gotha. Orchester Gotha-Eisenach eröffnet am Donnerstag mit Anrechtskonzert die Spielzeit 2020/21. Geigerin Midori Seiler ist Artist in Residence.

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach beginnt am Donnerstag, 24. September, unter der Leitung ihres Chefdirigenten Markus Huber die neue Spielzeit im Gothaer Kulturhaus. Das erste Konzert mit Theophil Heinke an der Orgel ist mit „Dem Schicksal ergeben“ überschrieben. Das zielt auf die Werke des Abends von Glinka, Stanforfd und Tschaikowsky, weniger auf die kommende Saison mit dem Vorzeichen der Pandemie. Obwohl der Proben- und Konzertbetrieb den Hygiene- und Abstandsvorschriften unterliegt, ergeben sich Musiker und Leitung des Orchesters nicht dem Schicksal, sondern suchen nach Corona-Lösungen, um spielfähig zu sein und ein großes Publikum zu erreichen. So gibt es zumeist zwei Konzerte an einem Abend, diesen Donnerstag um 18 Uhr und 20.30 Uhr.