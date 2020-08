Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha: Picknick und Theater zu Ekhofs 300. Geburtstag

Das Ekhof-Festival ist abgesagt: Die historische Bühne bleibt in diesem Jahr verwaist und die geplante Vorstellung von Voltaires „Zaïre“ ist auf das nächste Jahr verschoben. Den 12. August nutzt die Stiftung Schloss Friedenstein dennoch, um Conrad Ekhof zu ehren, dessen Geburtstag sich dann zum 300. Mal jährt. Die Stiftung lädt an diesem Tag um 17 Uhr zu einer kleinen Inszenierung und einem Picknick in den Ostgarten von Schloss Friedenstein ein.

Schauspieler und Musiker des Ensembles Panaches unterhalten die Zuschauer mit einer kleinen Darbietung zu Ekhofs Leben. „Wir freuen uns wie Bolle“, sagt Schauspielerin Carola Moritz über die kleine Inszenierung. Auch wenn sie und ihre Schauspieltruppe nicht wie geplant „Zaïre“ im Rahmen des Ekhof-Festivals inszenieren können, ist sie froh, wenigstens zum Geburtstag des Theatermanns an der frischen Luft spielen zu können.

Maximal 75 Personen können an dem Picknick teilnehmen. Gäste müssen sich Decken, Speisen und Getränke selbst mitbringen. Durch Fähnchen ist der nötige Mindestabstand markiert, Mundschutz kann während der Vorstellung abgenommen werden, auf dem Weg zum Platz oder zur Toilette ist dieser jedoch Pflicht. Eine Voranmeldung ist notwendig. Der Eintritt ist kostenlos.

Interessierte melden sich an unter Telefon: 03621/8234502 oder per E-Mail unter pleil@stiftung-friedenstein.de. Ein Kontaktformular, das ausgefüllt werden muss, steht zum Download bereit unter www.stiftungfriedenstein.de/corona-praevention.