Gotha sammelt erneut Spenden für die Ukraine

Gotha. Für den nächsten Hilfstransport aus Gotha werden auch Fahrräder, Waschmaschinen, Lebensmittel und Hygieneartikel gebraucht.

Für den nächsten Sattelzug sammelt derzeit die Ukrainehilfe in Gotha Spenden. Der Lkw soll mit humanitären Hilfsgütern am nächsten Donnerstag beladen werden und in die Region Tscherkasy starten. Wie Dietrich Wohlfarth mitteilt, werde der Transport in der Ukraine mit großer Hoffnung erwartet. Nach den ersten Tagen der Annahme deute sich an, dass noch Laderaum frei ist, der gefüllt werden soll. „Deshalb bitten wir nochmals um Unterstützung“, so Wohlfarth. Gebraucht würden Fahrräder, Waschmaschinen, gut erhaltene Matratzen, Lebensmittel, Hygieneartikel, Kinderkleidung, Schuhe und Pampers für Kinder sowie Erwachsene.

Die Annahmezeiten in der Feuerwehr Gotha, Oststraße 33, sind Samstag, 9. Juli, von 10 bis 13 Uhr, Montag und Dienstag (11./12. Juli) von 15 bis 18 Uhr.