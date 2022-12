Von „The Voice of Germany“ auf den Gothaer Weihnachtsmarkt

Gotha. Das Gothaer Nachwuchstalent Xenia Skorupa tritt bei „Gotha singt!“ auf. Wir verraten wann.

Singen auf dem Gothaer Weihnachtsmarkt ist schon Tradition. In diesem Jahr konnte der Veranstalter „MSE Projektentwicklung & Vermarktung“ aus Ichtershausen (Ilm-Kreis) ein Talent als Vorsängerin gewinnen: die Gothaer Studentin Xenia Skorupa. Am Freitag, 9. Dezember, um 17 Uhr haben alle Singfreunde Gelegenheit, mit ihr zusammen auf dem unteren Hauptmarkt zu singen. Die Texte der Lieder werden zur Verfügung gestellt.

Xenia Skorupa sang 2019 in der Schülerband am Gustav-Freitag-Gymnasium. Ihr damaliger Musiklehrer war von ihrer Stimme beeindruckt und empfahl ihr, Gesangsunterricht zu nehmen.

Teilnahme bei „Jugend musiziert“

Seit der Zeit lernte sie Gesang an der Kreismusikschule „Louis Spohr“. Wie erfolgreich sie dabei ist, zeigt die Teilnahme bei „Jugend musiziert“. Zusammen mit drei weiteren Schülern der Kreismusikschule nahmen sie daran als Quartett teil und gewannen beim Bundeswettbewerb den dritten Preis. 2020 bewarb sie sich bei „The Voice of Germany“ und kam bis in die dritte Onlinerunde. In diesem Jahr wird sie sich wieder bewerben, auch wenn sie nach ihrem Abitur nicht die musikalische Profilaufbahn eingeschlagen hat. Seit Oktober studiert sie an der Fachhochschule in Erfurt Architektur.