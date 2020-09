Gotha: Spenden für Altarbalustrade in der Schlosskirche

Die Altarbalustrade in der Kirche von Schloss Friedenstein muss saniert werden. Aus diesem Grund initiiert der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein ein Benefizkonzert in der Schlosskirche.

Als eine Einheit sieht der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein die reichen Sammlungen und das Schlossobjekt. So unterstützte der Verein in den vergangenen Jahren verschiedene Projekte, wie die Restaurierung der Wappen im Schlosshof oder die Orgel in der Schlosskirche. Jetzt steht das nächste Projekt an: die Altarbalustrade in der Kirche.