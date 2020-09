Die Schiedsstellen der Stadt Gotha bieten Bürgern am Montag, 28. September eine Sprechstunde von 17 bis 18 Uhr im Gebäude am Tivoli 3 an. Termine außerhalb der Sprechzeiten können unter Telefon: 03621/7356136 vereinbart werden. Wer sein Anliegen schriftlich vortragen will, nutzt die Anschrift des Sitzes der Schiedsstellen, 99867 Gotha, Tivoli 3.