Gotha: Stadtrallye zum Kindertag

Gotha. Die Begegnungsstätte Liora in Gotha veranstaltet am 1. Juni eine Stadtrallye für Kinder und Jugendliche.

Die Begegnungsstätte Liora plant zum Internationalen Kindertag am 1. Juni ein Gotha-Quiz. So werden Kinder, Jugendliche und ihre Familien aufgerufen, sich an dem Tag an der Stadtrallye zu beteiligen, die vom Team des Liora-Kinderprojektes des Diakoniewerkes Gotha organisiert wird.

Bei dem Quiz geht es darum, die Altstadt – corona-bedingt jede Familie allein – zu entdecken. Dabei müssen Fragen beantwortet und Lösungsbuchstaben gefunden werden. „Alle richtigen Lösungsblätter, die bis zum 6. Juni bei uns eingehen, nehmen an einer Verlosung teil, bei der es Spiele oder Bücher zu gewinnen gibt,“ sagt Ralph-Uwe Heinz, Jugendmitarbeiter in der Begegnungsstätte Liora. Die Aufgabenzettel für die Stadtrallye können ab Montag, 31. Mai, am Klosterplatz in Gotha abgeholt werden. Hier liegen sie in einer Schatzkiste vor der Begegnungsstätte Liora zum kontaktlosen Entnehmen bereit.

Die Aufgabenzettel gibt es auch unter www.diakonie-gotha.de/aktuell