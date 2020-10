Zweimal sind in Gotha Steine auf die Schienen der Straßenbahn gelegt worden. Sie bargen, so die Mitteilung der Polizei, wegen der Größe durchaus die Gefahr, dass eine Bahn entgleisen könnte.

Am Dienstagabend teilte ein Mann (51) der Polizei mit, Steine seien auf die Schienen an der Wendeschleife im Bereich des Gothaer Krankenhauses gelegt worden. Dabei stellte sich heraus, dass Steine, ebenfalls in größerer Anzahl, bereits am Montag am Dreieck Sundhausen auf dem Gleis lagen.

Sie wurden rechtzeitig weggeräumt. Auf die Schienen wurden sie jeweils gegen 18 Uhr gelegt. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr.

Hinweise an die Polizeibitte unter Telefon: 03621/781124