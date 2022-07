Gotha: Summer School mit orientalischen Handschriften

Gotha. Studenten beschäftigen sich mit Konservierung und Digitalisierung von Beständen der Forschungsbibliothek Gotha.

Um die Konservierung und Digitalisierung orientalischer Handschriften geht es in einer deutsch-ägyptischen Summer School. Sie bringt vom 18. bis 22 Juli in der Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt fortgeschrittene Studierende und Doktoranden aus Deutschland und Ägypten zusammen, die sich im Austausch miteinander eingehend mit der Erforschung, Konservierung und Digitalisierung orientalischer Handschriften befassen. Prof. Albrecht Fuess (Universität Marburg) leitet sie dabei an. Das kündigt Kathrin Paasch, Direktorin der Forschungsbibliothek Gotha, an.

Die Veranstaltung unter dem Titel „From Paper to Portals: The Conservation and Digitisation of Oriental Manuscripts“ findet in englischer Sprache statt. Die Nachwuchswissenschafler aus Islamwissenschaft, Arabistik, Nahoststudien, Heritage Studies und den Digital Humanities sollen ein vertieftes Wissen über den Umgang mit orientalischen Handschriften. Inhaltliche, materielle und konservatorische Aspekte dieser Handschriftenkulturen sollen dabei ebenso beleuchtet werden wie Fragen der Forschungsinfrastruktur und Digitalisierung. Grundlage für das vertiefte gemeinsame Lernen und Training ist die große und bedeutende Sammlung arabischer, persischer und türkischer Handschriften der Forschungsbibliothek Gotha.