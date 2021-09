Gotha: Täter führt 36-Jährigen Schnittverletzungen zu und flüchtet

Gotha. Der Unbekannte hat dem 36-Jährigen Schnittverletzungen zugefügt und dann die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.

Am Samstagabend soll es in Gotha am Coburger Platz zu einer Körperverletzung gekommen sein. Der 36-Jährige hatte sich zunächst mit dem Täter unterhalten. Als dieser unbekanntem Grund dem 36-Jährigen eine Schnittverletzung an der Wade zufügte und flüchtete.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person mit dunkler Hautfarbe handeln. Weiterhin konnte der Unbekannte wie folgt beschrieben werden:

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zirka 30 Jahre alt

Ungefähr 1,80 Meter groß

kurze, lockige Haare

bekleidet mit einer Adidas Sportjacke mit weißen Streifen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621 781 124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0205372/2021 zu melden.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen:

16-Jährige aus Weimar vermisst

Schwerer Unfall nahe Waltershausen: Autos krachen bei Nebel frontal ineinander

Apfelstädt: 61-jähriger Motorradfahrer schwer Verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz